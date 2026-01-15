Coulibaly orchestra la squadra ma Di Francesco ha poche frecce al suo arco
Nel calcio, la strategia e l’organizzazione sono fondamentali, anche quando i risultati non sono immediatamente visibili. Coulibaly guida la squadra con attenzione, mentre Di Francesco si trova a dover gestire risorse limitate. Una prestazione di livello può rappresentare un passo avanti importante, indipendentemente dall’esito finale. In questo contesto, la continuità e la chiarezza tattica sono elementi chiave per mantenere un atteggiamento equilibrato e fiducioso.
LECCE – Una buona prestazione può essere condizione necessaria e sufficiente, anche senza il risultato, per essere moderatamente fiduciosi. A patto, però, di non adagiarsi sull'autoconvincimento che non possa essere diversamente.In altre parole, sul campo dell'Inter il Lecce, sconfitto per 1 a 0.
Coulibaly orchestra la squadra, ma Di Francesco ha poche frecce al suo arco - Come vertice basso del centrocampo, il maliano sembra la soluzione più equilibrata mentre il reparto offensivo continua a stentare: nessuno peggio dei giallorossi in fase realizzativa ... lecceprima.it
Di Francesco: "Gandelman un po' come Frattesi. Mercato? Corvino farà del suo meglio" - " Dobbiamo partire dalla prestazione sapendo che è una partita difficile - pianetalecce.it
Lecce, Di Francesco: "Ritroviamo Coulibaly e Morente, out Camarda" - Archiviato il ko col Parma il Lecce si appresta ad affrontare l'Inter nel recupero della 16esima giornata di campionato. fantacalcio.it
