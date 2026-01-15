Costruzioni Sostenibilità ambientale | istituito comitato promotore del Protocollo Itaca

È stato costituito ufficialmente il Comitato promotore del Protocollo Itaca, un'iniziativa che mira a promuovere pratiche sostenibili nel settore delle costruzioni. Promosso dal Cnappc, dal Cni, da Uni e da Itaca, l’obiettivo è favorire l’adozione di standard ambientali nelle attività edilizie e di pianificazione, contribuendo a un approccio più responsabile e consapevole verso l’ambiente.

