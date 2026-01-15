Costruzioni Sostenibilità ambientale | istituito comitato promotore del Protocollo Itaca

È stato costituito ufficialmente il Comitato promotore del Protocollo Itaca, un'iniziativa che mira a promuovere pratiche sostenibili nel settore delle costruzioni. Promosso dal Cnappc, dal Cni, da Uni e da Itaca, l’obiettivo è favorire l’adozione di standard ambientali nelle attività edilizie e di pianificazione, contribuendo a un approccio più responsabile e consapevole verso l’ambiente.

(Adnkronos) – Prende avvio, con la firma dell’atto costitutivo, il nuovo 'Comitato per la promozione del Protocollo Itaca' voluto da Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori (Cnappc), Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni), Ente italiano di normazione Uni e Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (Itaca). Il nuovo organismo, rinnovato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

