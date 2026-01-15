Costruzioni Sostenibilità ambientale | istituito comitato promotore del Protocollo Itaca
È stato costituito ufficialmente il Comitato promotore del Protocollo Itaca, un'iniziativa che mira a promuovere pratiche sostenibili nel settore delle costruzioni. Promosso dal Cnappc, dal Cni, da Uni e da Itaca, l’obiettivo è favorire l’adozione di standard ambientali nelle attività edilizie e di pianificazione, contribuendo a un approccio più responsabile e consapevole verso l’ambiente.
(Adnkronos) – Prende avvio, con la firma dell’atto costitutivo, il nuovo 'Comitato per la promozione del Protocollo Itaca' voluto da Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori (Cnappc), Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni), Ente italiano di normazione Uni e Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (Itaca). Il nuovo organismo, rinnovato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Viterbo capitale della cultura: "Regione verso la firma del protocollo, poi riuniamo il comitato promotore"
Leggi anche: Referendum: respinta dal Tar la richiesta di sospensiva, ma è una prima vittoria del comitato promotore. Ecco perché
Costruzioni, Sostenibilità ambientale: istituito comitato promotore del Protocollo Itaca - Voluto da Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori (Cnappc), Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni), Ente italiano di normazione (Uni) e Istituto per l’innovazi ... adnkronos.com
OFF-SITE THINKING = LIFECYCLE THINKING Nel mondo delle costruzioni off-site, la sostenibilità non è un concetto da aggiungere a fine progetto. È una scelta che nasce all’inizio. La modularità permette di progettare edifici pensando al loro ciclo di vita com facebook
#ENEA e #UNI - Ente Italiano di Normazione hanno sviluppato una nuova norma per realizzare #costruzioni smart capaci di scambiare energia, dati e servizi in città sempre più #sostenibili. Per la notizia completa media.enea.it/comunicati-e-n… #sostenibilit x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.