Cosimo I e Vasari e poi Benvenuti in scena con Laboratori Permanenti

Dopo le festività, riprendono le attività di Laboratori Permanenti nella Valtiberina Toscana. Questa stagione coinvolge i progetti su Cosimo I e Vasari, offrendo occasioni di approfondimento e partecipazione. Un’opportunità per conoscere meglio il patrimonio storico e artistico della regione attraverso percorsi dedicati, pensati per coinvolgere la comunità locale e stimolare l’interesse verso il nostro patrimonio culturale.

Dopo le festività riprendono le attività di Laboratori Permanenti sul territorio della Valtiberina Toscana. Dopo il successo in tournée, torna lo spettacolo Cosimo I e Vasari, l'idea di Toscana, in scena venerdì 23 gennaio alle ore 20.30 al Teatro di Anghiari per una raccolta fondi promossa dall'associazione "A&S Affari e Solidarietà", da destinare alla Città della speranza di Padova - Istituto nazionale di ricerca medica per le leucemie e tumori infantili. Appuntamento successivo sabato 31 gennaio alle ore 21 al Teatro G. Papini di Pieve Santo Stefano all'interno della rassegna Metamorfosi. Torna ospite di Laboratori Permanenti un grande artista toscano: Alessandro Benvenuti porta in scena il suo spettacolo Pillole di me.

Gli affreschi nella cupola del Duomo di Firenze, un imponente Giudizio Universale dipinto tra il 1572 e il 1579, furono iniziati da Giorgio Vasari su commissione di Cosimo I de' Medici, ma completati da Federico Zuccari dopo la morte di Vasari, coprendo oltre 3 facebook

