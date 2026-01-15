Così Roma e Tokyo incrociano le loro rotte Conversazione con il prof Patalano

Roma e Tokyo rafforzano i loro legami in un contesto di crescente collaborazione politica e strategica. La visita di Giorgia Meloni in Giappone rappresenta un passo importante in questa direzione, sottolineando l’importanza di un dialogo articolato tra le due capitali. In questa conversazione con il prof. Patalano, si analizzeranno le implicazioni di questa fase di cooperazione e le prospettive future delle relazioni italo-giapponesi.

La visita di Giorgia Meloni in Giappone si inserisce in una fase di convergenza politica e strategica tra Roma e Tokyo che va oltre il tradizionale rafforzamento dei rapporti bilaterali. A renderla particolarmente significativa è il profilo politico delle due leader e il contesto internazionale in cui avviene. “L’Italia è il Giappone si trovano in una posizione complementare nelle rispettive regioni d’interesse primario: due primi ministri, Giorgia Meloni e Sanae Takaichi dalla forte personalità, con una storia politica personale simile in molti aspetti, che hanno mostrato di saper lavorare con il presidente statunitense Donald Trump e che, in parte anche per questo motivo, hanno una voce importante sulle questioni fondamentali di sicurezza regionale e trasformazione politica in Europa e in Indo-Pacifico”, spiega Alessio Patalano, professore di Strategia in Asia Orientale al King’s College di Londra e Co-Director del Centre for Grand Strategy. 🔗 Leggi su Formiche.net

