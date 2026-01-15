Così negozi e bar di Bologna diventano presidi di sicurezza

In Bologna, negozi e bar stanno adottando misure per garantire ambienti più sicuri, diventando veri e propri presidi di sicurezza. Questa iniziativa mira a creare spazi di fiducia e protezione per clienti e operatori, contribuendo a migliorare la qualità della vita cittadina e a rafforzare il senso di comunità. Un impegno condiviso per rendere gli spazi pubblici più sicuri e accoglienti per tutti.

Trasformare i luoghi della quotidianità – dai bar alle farmacie, dai negozi agli hotel – in rifugi sicuri. Questo l'obiettivo dell'avviso pubblico, lanciato dal Comune di Bologna, per ampliare la rete dei Punti Viola, nati per offrire prima assistenza e supporto a chi vive situazioni di molestia o minaccia. Si tratta di "esercizi commerciali, dei luoghi aperti al pubblico che siano anche sicuri per le persone - spiega la vicesindaca, Emily Clancy - in particolare dal punto di vista della violenza di genere, luoghi che hanno ricevuto una formazione, che quindi possono diventare una rete di supporto a chi la subisce".

