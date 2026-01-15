Il boysober è un fenomeno che invita gli uomini a prendersi una pausa dalle relazioni romantiche e dalle app di dating. In un’epoca in cui le connessioni spesso si sviluppano attraverso profili online e messaggi brevi, questa tendenza promuove un momento di riflessione e di distacco per ritrovare il proprio equilibrio emotivo e riconsiderare le priorità.

Nell’epoca in cui le relazioni passano sempre più spesso da uno schermo, da profili sintetici e da pochi secondi per decidere se qualcuno “vale la pena”, una nuova parola ha iniziato a circolare sui social: boysober. Il riferimento è anche alle app di dating, piattaforme che promettono incontri e possibilità potenzialmente infinite ma che, nella pratica, hanno trasformato il legame affettivo in un’esperienza rapida, selettiva e spesso emotivamente dispendiosa. Il boysober indica la scelta consapevole di prendersi una pausa dalle relazioni romantiche – e dal dating in generale – per interrompere dinamiche percepite come frustranti, ripetitive o sbilanciate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cos’è il boysober, il nuovo trend che spinge a prendersi una pausa dalle relazioni romantiche (e dalle app di dating)

Leggi anche: Boysober, il significato del nuovo trend e perché dovremmo tutte vivere un periodo solo con noi stesse

Leggi anche: Il 4 gennaio sarà il Dating Sunday, il momento di maggior traffico sulle app di dating. I consigli dell'esperta per sfruttare al meglio il momento

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Prendersi una pausa dai maschi: “boysober” nuovo trend della Gen Z - Negli ultimi anni sempre più donne, soprattutto della Gen Z, stanno abbracciando la tendenza boysober, una scelta che non ha nulla a che vedere con l’alcol ma con l’idea di mettere in stand- 105.net

Boysober, il significato del nuovo trend e perché dovremmo tutte vivere un periodo solo con noi stesse - Negli ultimi mesi mi è capitato spesso di imbattermi in una parola che, pur nella sua leggerezza, parla moltissimo del nostro tempo. fanpage.it

Lontani i tempi in cui una ragazza sola veniva chiamata “zitella”. Passato di moda anche il termine “single”, che dava allo status un’aura di intraprendenza. Oggi chi sceglie di non avere un fidanzato si definisce boysober, prendendo in prestito il concetto di so facebook