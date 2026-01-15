Cos’è il boysober il nuovo trend che spinge a prendersi una pausa dalle relazioni romantiche e dalle app di dating

Il boysober è un fenomeno che invita gli uomini a prendersi una pausa dalle relazioni romantiche e dalle app di dating. In un’epoca in cui le connessioni spesso si sviluppano attraverso profili online e messaggi brevi, questa tendenza promuove un momento di riflessione e di distacco per ritrovare il proprio equilibrio emotivo e riconsiderare le priorità.

Nell'epoca in cui le relazioni passano sempre più spesso da uno schermo, da profili sintetici e da pochi secondi per decidere se qualcuno "vale la pena", una nuova parola ha iniziato a circolare sui social: boysober. Il riferimento è anche alle app di dating, piattaforme che promettono incontri e possibilità potenzialmente infinite ma che, nella pratica, hanno trasformato il legame affettivo in un'esperienza rapida, selettiva e spesso emotivamente dispendiosa. Il boysober indica la scelta consapevole di prendersi una pausa dalle relazioni romantiche – e dal dating in generale – per interrompere dinamiche percepite come frustranti, ripetitive o sbilanciate.

