Cosa sappiamo sulla morte di Annabella Martinelli | la scomparsa la corda nello zaino e il suicidio

Annabella Martinelli è scomparsa in circostanze ancora poco chiare. Secondo le indagini, si sarebbe diretta in un'area boschiva, dove avrebbe utilizzato una corda trovata nel suo zaino per compiere un gesto estremo. La vicenda ha suscitato attenzione e interrogativi sulla sua ultima giornata. Restano da chiarire i motivi e i dettagli di questa tragica conclusione.

