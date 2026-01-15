Cosa sappiamo sulla morte di Annabella Martinelli | la scomparsa la corda e i bigliettini nello zaino e il suicidio

Annabella Martinelli è scomparsa in circostanze che hanno suscitato grande attenzione. Secondo quanto riportato, si sarebbe diretta nel bosco, dove avrebbe utilizzato una corda trovata nel suo zaino, lasciando alcuni bigliettini prima di togliersi la vita. La vicenda solleva domande e richiede approfondimenti per comprendere meglio quanto accaduto.

Si sarebbe addentrata nella vegetazione, avrebbe tirato fuori la corda dallo zaino e si sarebbe tolta la vita. Cosa si sa sugli ultimi attimi di vita della 22enne Annabella Martinelli.

