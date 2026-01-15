Cosa hanno trovato Crans Montana la scoperta dopo i sopralluoghi nel bar

Dopo i sopralluoghi nel bar Le Constellation a Crans-Montana, emergono nuovi elementi relativi alla notte della tragedia di Capodanno. Le indagini approfondiscono le cause e le circostanze dell’incendio, offrendo un quadro più chiaro su quanto accaduto nel locale. Questo aggiornamento contribuisce alla comprensione di un episodio che ha coinvolto la comunità locale e richiama l’attenzione sulle misure di sicurezza e prevenzione.

La notte della strage di Capodanno a Crans-Montana continua a restituire dettagli inquietanti su quanto accaduto nel bar Le Constellation, teatro di uno degli incendi più gravi degli ultimi anni. Mentre l’inchiesta cerca di chiarire responsabilità e dinamica, emergono ora nuovi elementi dagli atti ufficiali depositati in Procura, che aiutano a ricostruire le ultime ore prima della tragedia e ciò che gli inquirenti hanno trovato all’interno del locale. Secondo quanto emerso, intorno alle 3 di notte sul luogo del rogo sono arrivati anche gli agenti del Servizio bonifica ordigni esplosivi di Zurigo (Zed) dell’Istituto forense di Zurigo (For Zh). 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

