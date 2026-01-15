Cosa fare in città | gli eventi del week end del 17 e 18 gennaio
Ecco le principali occasioni per trascorrere il fine settimana nel novarese e nel Vco, dal 17 al 18 gennaio. Tra eventi culturali, spettacoli, manifestazioni tradizionali e iniziative all'aperto, ci sono diverse opportunità per vivere la città e i suoi dintorni in modo interessante e partecipato. Una guida utile per scegliere cosa fare e scoprire le proposte del territorio durante il weekend.
Un nuovo fine settimana invernale con diversi appuntamenti è in arrivo nel novarese e Vco.In programma in città e non solo ci sono concerti, mostre, spettacoli, falò, festeggiamenti patronali e tanto altro. Scopriamo insieme gli eventi principali di questo terzo week end di gennaio. Per l'elenco. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
