Cosa fare in città | gli eventi del week end del 17 e 18 gennaio

Ecco le principali occasioni per trascorrere il fine settimana nel novarese e nel Vco, dal 17 al 18 gennaio. Tra eventi culturali, spettacoli, manifestazioni tradizionali e iniziative all'aperto, ci sono diverse opportunità per vivere la città e i suoi dintorni in modo interessante e partecipato. Una guida utile per scegliere cosa fare e scoprire le proposte del territorio durante il weekend.

