Cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend dal 16 al 18 gennaio 2026 | cultura spettacoli e feste popolari

Il weekend dal 16 al 18 gennaio 2026 in Lombardia propone un ricco programma di eventi culturali, spettacoli e tradizioni popolari. Tra mostre, concerti e iniziative dedicate alle famiglie, la regione offre occasioni di approfondimento e svago per tutti gli interessi, valorizzando il patrimonio locale e internazionale. Un’opportunità per scoprire e vivere il territorio in modo autentico e coinvolgente durante il fine settimana.

Il fine settimana dal 16 al 18 gennaio 2026 offre in tutta la Lombardia un calendario particolarmente vivace, capace di intrecciare grandi eventi di richiamo internazionale, tradizioni popolari, appuntamenti culturali e proposte pensate per famiglie e bambini. Milano si conferma polo centrale con l’avvio della Fashion Week Uomo, affiancata da concerti, spettacoli teatrali e iniziative museali, mentre le province si animano con il passaggio della Fiaccola olimpica di Milano-Cortina 2026, feste patronali legate a Sant’Antonio Abate, sagre, mostre, eventi sportivi e manifestazioni all’aria aperta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend dal 16 al 18 gennaio 2026: cultura, spettacoli e feste popolari Leggi anche: Cosa fare nel weekend dal 14 al 16 novembre: sagre, feste, spettacoli Leggi anche: Cosa fare nel weekend dal 24 al 26 ottobre in Irpinia: sagre, feste, spettacoli Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cosa fare nel weekend del 9, 10 e 11 gennaio 2026 a Milano e in Lombardia: sagre, fiere, musica ed eventi da non perdere; Weekend a Milano: cosa fare fino a domenica 11 gennaio; Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 9 all'11 gennaio: tutti gli eventi; Cosa fare a Milano oggi 6 gennaio: la Befana benefica e “La Regina dei Ghiacci” al TAM. Weekend del 17 e 18 gennaio a Milano, cosa fare? Dai concerti ai falò di Sant'Antonio, gli eventi da non perdere - Mentre il viaggio della Fiamma Olimpica è arrivato in Lombardia e l'inizio dei Giochi si fa sempre più vicino, a Milano c'è da pensare a cosa fare nel weekend: il fine settimana offre come al solito ... mentelocale.it

