Cosa farà cadere il regime in Iran? Il modello rivoluzione francese il golpe militare i leader in esilio | gli scenari in campo e i rischi

Analizzare le possibili vie per la caduta del regime iraniano richiede un esame attento delle diverse opzioni, come una rivoluzione, un colpo di stato militare o l’emergere di leader in esilio. In questo contesto, si valutano anche le possibilità di Reza Pahlavi di tornare al potere e il ruolo che potrebbero avere le forze armate. Comprendere questi scenari aiuta a inquadrare le dinamiche politiche e i rischi associati.

DAL NOSTRO INVIATOGERUSALEMME - Trump chiede ai cittadini iraniani di fare la rivoluzione, dare l’assalto ai palazzi del potere, ma quando gli ayatollah sospendono le impiccagioni, fa punto e a capo e passa ad altro come piace a lui: Cuba, Groenlandia, dazi. La storia però viaggia più lenta di un post. La rivoluzione immaginata e incoraggiata da Trump nei giorni più caldi della protesta è una rivoluzione alla francese: cacciata del tiranno e distruzione del vecchio regime. Per gli iraniani non è nulla di nuovo. L’hanno già vissuta nel 1979. Allora, l’intera classe dirigente filo-monarchica fuggì poco dopo lo scià (i piloti dei caccia scapparono con gli aerei in Iraq, i miliardari della corte spostarono i capitali, la borghesia mandò in esilio volontario i giovani). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

