Corte europea condanna l’Italia Riccardo Magherini morto per infarto immobilizzato a terra dai carabinieri € 140mila ai familiari

La Corte europea ha condannato l’Italia a risarcire i familiari di Riccardo Magherini con 140mila euro. La sentenza riguarda il caso avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2014, quando Magherini, immobilizzato dai carabinieri, morì per un infarto. La decisione si inserisce nel quadro delle responsabilità legate all’uso della forza da parte delle forze dell’ordine e alle procedure di gestione di situazioni di emergenza.

La Corte europea dei diritti umani condanna l'Italia per la morte di Riccardo Magherini - La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta a Firenze nella notte del 3 marzo 2014, mentre l'uomo giaceva a terra immobilizzato dai ... msn.com

Morte di Riccardo Magherini, la Corte europea condanna l’Italia - Secondo la Corte europea dei diritti umani, non era necessaria l’immobilizzazione a terra: lo Stato italiano ritenuto responsabile del decesso avvenuto a Firenze nel 2014. rainews.it

Immobilizzazione e diritti umani, il caso di Mirto Crosia arriva a Strasburgo: La Corte europea dei diritti umani sta esaminando un nuovo ricorso che riporta al centro dell’attenzione il tema dell’uso delle tecniche di immobilizzazione da parte delle forze dell’ordi facebook

La Corte europea dei diritti umani condanna l’Italia per la morte del fiorentino Riccardo Magherini, morto nel 2016 mentre era immobilizzato a terra dai carabinieri x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.