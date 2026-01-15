Corte europea condanna l’Italia Riccardo Magherini morto per infarto immobilizzato a terra dai carabinieri € 140mila ai familiari

La Corte europea ha condannato l’Italia a risarcire i familiari di Riccardo Magherini con 140mila euro. La sentenza riguarda il caso avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2014, quando Magherini, immobilizzato dai carabinieri, morì per un infarto. La decisione si inserisce nel quadro delle responsabilità legate all’uso della forza da parte delle forze dell’ordine e alle procedure di gestione di situazioni di emergenza.

La vicenda risale alla notte tra il 2 e il 3 marzo 2014, quando Riccardo Magherini venne fermato dai carabinieri e immobilizzato a terra. Poco dopo accusò un attacco cardiaco che ne causò il decesso La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per la morte di Riccardo Magherini,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

