Corte europea condanna l’Italia per la morte di Riccardo Magherini immobilizzato a terra dai carabinieri nel 2014 € 140mila ai familiari

La Corte europea ha condannato l’Italia per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta nel 2014 mentre era immobilizzato dai carabinieri. La sentenza prevede un risarcimento di 140mila euro ai familiari. L’episodio si svolse nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2014, evidenziando questioni legate all’uso della forza da parte delle forze dell’ordine e alle responsabilità in casi di decesso durante le operazioni di fermo.

La vicenda risale alla notte tra il 2 e il 3 marzo 2014, quando Riccardo Magherini venne fermato dai carabinieri e immobilizzato a terra. Poco dopo accusò un arresto cardiaco che ne causò il decesso La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per la morte di Riccardo Magherini,.

