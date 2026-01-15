Corsa alle case di lusso, la Campania è terza tra i luoghi top d’Europa.

La Campania si conferma tra le mete più ambite per il mercato immobiliare di lusso in Europa, posizionandosi al terzo posto. La crescente domanda di case di alta qualità riflette l’interesse verso questa regione, nota per il suo patrimonio culturale e paesaggistico. Un trend che testimonia l’attrattiva della Campania come destinazione privilegiata per investimenti e residenze esclusive.

