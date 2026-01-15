Corsa alle case di lusso la Campania è terza tra i luoghi top d?Europa
La Campania si conferma tra le mete più ambite per il mercato immobiliare di lusso in Europa, posizionandosi al terzo posto. La crescente domanda di case di alta qualità riflette l’interesse verso questa regione, nota per il suo patrimonio culturale e paesaggistico. Un trend che testimonia l’attrattiva della Campania come destinazione privilegiata per investimenti e residenze esclusive.
La Campania? Un paese per ricchi. Anche nella categoria lusso la regione sta riscuotendo successo e attualmente è la terza in Europa per richieste nel mercato immobiliare di pregio. Emerge. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Corsa alle case di lusso, la Campania è terza tra i luoghi top d’Europa.
