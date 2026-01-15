Corruzione e peculato indagato il Garante della Privacy | accuse a tutto il Collegio Stanzione | Sono tranquillo

Un’indagine della Procura di Roma riguarda il Garante per la Privacy, con accuse che coinvolgono il presidente Pasquale Stanzione e l’intero Collegio. Le accuse sono di corruzione e peculato. Stanzione ha dichiarato di essere tranquillo. La vicenda solleva questioni sulla trasparenza e l’integrità delle istituzioni di tutela della privacy in Italia.

Le accuse sono pesanti: corruzione e peculato. Il procedimento, avviato nei mesi scorsi dopo una serie di servizi mandati in onda da Report, giovedì mattina ha vissuto di una improvvisa accelerazione con le perquisizioni della Guardia di Finanza che ha proceduto all'acquisizione di documenti oltre ai telefoni e pc degli indagati. Al centro dell'indagine presunte «spese pazze» compiute dal board ed episodi di corruzione legati a sanzioni opache comminate negli ultimi due anni. L'attività istruttoria, coordinata dall'aggiunto Giuseppe De Falco, rappresenta lo snodo giudiziario allo scontro in atto da mesi tra la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci e l'Autorità.

Garante della Privacy, vertici sotto inchiesta per corruzione e peculato: ecco spese e rimborsi contestati - Indagati il presidente Stanzione ("Sono tranquillo"), la vice Ginevra Cerrina Feroni e i componenti Agostino Ghiglia e Guido Scorza.

Sono sedici le pagine del decreto di perquisizione firmato dalla Procura di Roma che delineano il perimetro dell'inchiesta per corruzione e peculato

