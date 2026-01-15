Corriere dello Sport | Conte | Ci sono molti allenatori protagonisti quindi…

Antonio Conte mantiene un atteggiamento riservato riguardo agli episodi di San Siro, preferendo non commentare pubblicamente quanto accaduto. La sua posizione si inserisce in un contesto di confronto tra diversi allenatori, ognuno con il proprio modo di affrontare le situazioni e le tensioni nel mondo del calcio. La sua scelta di non intervenire è coerente con la volontà di mantenere un approccio sobrio e rispettoso, senza alimentare polemiche.

Antonio Conte sceglie la linea del silenzio sugli episodi di San Siro. Come riporta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l'allenatore del Napoli ha evitato qualsiasi riferimento a quanto accaduto domenica a Milano contro l'Inter: «Non voglio tornare su episodi che stanno vedendo protagonisti tanti allenatori, quindi qualcosa non funziona». Parole pronunciate ai microfoni di DAZN prima di Napoli-Parma, partita seguita dalla tribuna a causa dei due turni di squalifica e dell'ammenda da 15mila euro rimediati dopo il rosso contro i nerazzurri.

L'urlo di Antonio Conte squarcia San Siro dopo il rigore concesso all'Inter e resta l'immagine simbolo della notte milanese.

Antonio Conte ha guidato il Napoli con passione e forza, affrontando la sfida della sua espulsione a San Siro.

