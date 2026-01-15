Coppa del mondo di sci Nina Ortlieb vince la prima prova

Nella prima prova della discesa femminile di Coppa del Mondo a Tarvisio, Nina Ortlieb si è distinta come la più rapida sulla pista “Di Prampero”. La competizione, parte della Audi FIS Ski World Cup, ha visto gli atleti impegnati in una prova cronometrata che ha stabilito le prime posizioni in vista della gara ufficiale.

Nina Ortlieb è la più veloce nella prima prova cronometrata della discesa femminile di Coppa del Mondo - Tarvisio Audi Fis Ski World Cup, ianugurata oggi oggi sulla pista “Di Prampero”. L’austriaca ha preceduto di 68 centesimi la tedesca Kira Weidle e di 71 l’altra austriaca Cornelia Huetter. Quarta a 1”40 la migliore delle azzurre, Nadia Delago, quinta un’altra austriaca, Mirjam Puchner, sesta l’andorrana Cande Moreno, settima la regina di Tarvisio e della pista Di Prampero, la statunitense Lindsey Vonn, ottava la quarta austriaca, Ariane Raedler, nona la migliore delle svizzere, Joana Haehlen, decima la statunitense Allison Mollin. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Federica Brignone vince la Coppa del mondo di sci Leggi anche: Coppa del Mondo di sci: Sofia Goggia quarta a St.Moritz, vince la Vonn Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Nina Castiglioni guida la tripletta azzurra in Cdm Junior a Umhausen. Stuffer e Mulser sul podio, Tinzl 3/o fra i maschi; Sci: la neve è protagonista a Sestriere teatro di Coppa Europa. Prima giornata di gara all’austriaca Nina Astner. Domani il secondo slalom gigante.; Coppa Europa: niente poker Azzurro a Sestriere, Nina Astner vince il primo gigante; Sestriere, la Coppa Europa di gigante aspettando la fiaccola: vince Nina Astner. Sci alpino, l'incognita meteo sul weekend di Coppa del mondo a Tarvisio - C'è il rischio di nubi basse, più marcato per la giornata di domenica, meno probabile sabato; prime prove della libera, miglior tempo di Ortlieb ... rainews.it

Nadia Delago quarta nella prima prova a Tarvisio, distacco pesante per Sofia Goggia - Si è alzato il sipario sulla tappa di Coppa del Mondo a Tarvisio, con il Circo Bianco che ritorna nella località italiana quindici anni dopo l'ultima ... oasport.it

Tarvisio, torna la Coppa del Mondo femminile di sci alpino: attesa per le discese di Lindsey Vonn e Sofia Goggia - Dopo quindici anni di assenza, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino torna protagonista in Friuli Venezia Giulia. ilgazzettino.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.