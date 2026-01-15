Coppa d' Africa la finale sarà Marocco-Senegal
Domenica 18 gennaio, Senegal e Marocco si sfideranno nella finale della Coppa d'Africa. Nella semifinale, il Senegal ha eliminato l’Egitto con un risultato di 1-0, grazie a un gol di Sadio Mané al 78°. La partita rappresenta un'importante occasione per entrambe le squadre di conquistare il titolo continentale.
Domenica 18 gennaio Senegal e Marocco si contendono la Coppa d'Africa. In semifinale il Senegal ha battuto l’Egitto 1-0 grazie al gol di Sadio Mané al 78°. L'Egitto di Salah non è riuscito a brillare e, alla fine, è stato eliminato. Nella finale, però, il Senegal dovrà fare a meno di due pezzi grossi: Kalidou Koulibaly, uscito per infortunio, e Habib Diarra saranno squalificati. Dall'altra parte del tabellone, il Marocco ha superato la Nigeria ai calci di rigore (la partita si era chiusa sullo 0-0 dopo 120' di gioco). Decisivi gli errori di Chukwueze e Onyemaechi, con En Nesyri che dalla parte opposta ha trasformato il rigore decisivo, oltre alle parate di Bono, ex portiere del Siviglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Nigeria Marocco 2-3 dcr, rigori decisivi! Sbaglia anche l’ex Milan Chukwueze, Hakimi e compagni in finale di Coppa d’Africa contro il Senegal
Leggi anche: Coppa d’Africa, tutto pronto per gli ottavi di finale! Definito il tabellone: apre Senegal Sudan, il Marocco contro la sorpresa Tanzania, chiude Costa d’Avorio Burkina Faso
La finale della Coppa d’Africa di calcio sarà Senegal-Marocco; Coppa d'Africa: la finale della CAN trasmessa in diretta al Grand Rex; Finale Marocco-Senegal. Battuta ai rigori la Nigeria, l'Egitto di Salah si arrende a Mané; Coppa d'Africa, il Marocco batte la Nigeria ai rigori: domenica in finale contro il Senegal.
Coppa d'Africa, la finale sarà Marocco-Senegal - Si preannuncia una grande sfida a Rabat tra due pesi massimi del calcio africano con diversi protagonisti che giocano in Europa (e in Italia) ... ilgiornale.it
Coppa d'Africa, la finale sarà Marocco-Senegal: calendario e tabellone - Il Senegal conquista la quarta finale di Coppa d'Africa della sua storia. sport.sky.it
La finale di Coppa d’Africa sarà Senegal-Marocco - La finale di Coppa d’Africa maschile di calcio si giocherà domenica 18 gennaio alle 21 tra Senegal e Marocco, che mercoledì sera hanno vinto le loro rispettive semifinali. ilpost.it
Partita di oggi Senegal-Benin, Coppa d'Africa Marocco 2025
Coppa d’Africa, Rieti e il Marocco sempre più vicini: l’Associazione “Sabina Amici del Regno del Marocco” festeggia l’approdo in finale facebook
Doveva far vincere la coppa d’Africa al Mali: stregone arrestato, aveva intascato 30 mila euro x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.