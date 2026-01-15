Coppa d' Africa la finale sarà Marocco-Senegal

Domenica 18 gennaio, Senegal e Marocco si sfideranno nella finale della Coppa d'Africa. Nella semifinale, il Senegal ha eliminato l’Egitto con un risultato di 1-0, grazie a un gol di Sadio Mané al 78°. La partita rappresenta un'importante occasione per entrambe le squadre di conquistare il titolo continentale.

Domenica 18 gennaio Senegal e Marocco si contendono la Coppa d'Africa. In semifinale il Senegal ha battuto l’Egitto 1-0 grazie al gol di Sadio Mané al 78°. L'Egitto di Salah non è riuscito a brillare e, alla fine, è stato eliminato. Nella finale, però, il Senegal dovrà fare a meno di due pezzi grossi: Kalidou Koulibaly, uscito per infortunio, e Habib Diarra saranno squalificati. Dall'altra parte del tabellone, il Marocco ha superato la Nigeria ai calci di rigore (la partita si era chiusa sullo 0-0 dopo 120' di gioco). Decisivi gli errori di Chukwueze e Onyemaechi, con En Nesyri che dalla parte opposta ha trasformato il rigore decisivo, oltre alle parate di Bono, ex portiere del Siviglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

