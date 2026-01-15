Controllo di gestione nelle Pmi | pochi indicatori molto chiari

Il controllo di gestione è spesso percepito dalle PMI come un’attività riservata alle grandi aziende. Tuttavia, anche le piccole e medie imprese possono trarre benefici da strumenti semplici e mirati per monitorare la performance. Concentrarsi su pochi indicatori chiari permette di migliorare la gestione senza complicazioni, favorendo decisioni più informate e una maggiore sostenibilità nel tempo.

di Pasquale De Caro, Andaf Campania Calabria Molte piccole e medie imprese vivono il controllo di gestione come una necessità delle sole grandi aziende. In realtà è vero il contrario: più l’azienda è piccola, più ogni errore pesa e più servono strumenti, sia pure semplici, per decidere in fretta e con consapevolezza. Non è necessario avere un cruscotto complesso, bastano pochi indicatori ben scelti, aggiornati e condivisi dalla struttura aziendale. Il primo passo è chiarire gli obiettivi. Cosa vogliamo presidiare davvero? Marginalità, liquidità, crescita, indebitamento? In base alle priorità si definiscono una manciata di KPI essenziali: margine operativo, posizione finanziaria netta, giorni di incasso dai clienti, giorni di pagamento ai fornitori, rotazione del magazzino. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

