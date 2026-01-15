Controlli sulla qualità dei carburanti distributori chiusi per interdittiva antimafia | FOTO

Nel 2025, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e monopoli hanno effettuato controlli sui distributori di carburante di Viterbo e provincia. Le verifiche, mirate alla qualità dei carburanti e alla regolarità delle attività, hanno portato alla temporanea chiusura di alcuni punti vendita per interdittiva antimafia, contribuendo a garantire trasparenza e sicurezza nel settore.

Controlli ai distributori di carburante di Viterbo e provincia. Molteplici le attività svolte nel 2025 dalla Guardia di finanza con l'Agenzia delle dogane e monopoli. L'obiettivo era verificare la qualità degli idrocarburi per autotrazione, sia negli impianti di distribuzione che nei depositi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Interdittiva antimafia contro un'azienda del settore carburanti Leggi anche: Sospesa l'interdittiva antimafia alla società degli 'amici' e parenti dei Casalesi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Carburanti, controlli sul prezzo del gasolio nella Marca. La mappa dei distributori meno cari - Controlli sul prezzo del gasolio nei distributori della Marca: la Guardia di Finanza, che si occupa di verificare i costi del carburante durante l'anno, dal primo gennaio ... ilgazzettino.it Guardia finanza intensifica controlli contro caro carburanti - La guardia di finanza dell'Umbria ha intensificato la vigilanza nel settore dei distributori di carburanti, "anche in considerazione del significativo aumento dei prezzi del combustibile registrato ... ansa.it Carburante, sanzionati 43 distributori - Ma per evitate che a pesare sulle tasche degli automobilisti non siano solo i "normali" rincari, ma qualche distributore non troppo ligio alla norma, la guardia di ... lanazione.it Controlli per garantire la qualità dell'acqua e prevenire la diffusione della Legionella: Analisi legionella a Venezia - Centri sportivi Analisi dell'Acqua a Barletta, Centri Sportivi in Quartiere Marisabella , Analisi dell'acqua a Avellino, pozzi zona Centro Storico La facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.