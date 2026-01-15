Controlli per la differenziata | pugno duro dell' amministrazione
L'amministrazione comunale intensifica i controlli sulla raccolta differenziata, adottando un approccio più rigoroso per garantire il rispetto delle norme ambientali. Le verifiche mirano a sensibilizzare i cittadini sull'importanza di un corretto smaltimento dei rifiuti, contribuendo alla tutela del territorio e al miglioramento della qualità urbana. Un impegno che si traduce in controlli più frequenti e sanzioni per chi non si attiene alle disposizioni stabilite.
Pugno duro dell'amministrazione comunale nei confronti di chi non rispetta la raccolta differenziata. Nella giornata di oggi (15 gennaio) sono in corso controlli congiunti sul corretto conferimento dei rifiuti da parte della polizia municipale e del personale addetto alla raccolta nel territorio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
