Controllato per le manovre azzardate sul monopattino scoperto un baby-spacciatore

Durante un normale controllo della viabilità a Modena, gli agenti della Polizia Locale hanno fermato un monopattino condotto da un giovane. Dopo un’accurata verifica, è emerso che il ragazzo aveva tentato manovre rischiose e, successivamente, è stato denunciato per spaccio di sostanze. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo volte a garantire sicurezza e legalità nel territorio.

È iniziato tutto con una manovra azzardata nel traffico ed è finito con una denuncia per spaccio. Nel pomeriggio di mercoledì 7 gennaio, durante un normale controllo della viabilità, gli agenti della Polizia Locale di Modena hanno intimato l'alt al conducente di un monopattino che procedeva. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Manovre azzardate e sosta selvaggia, caos viabilità tra incidenti e rimozioni Leggi anche: Spacciatore scappa in monopattino Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il personale del 118, giunto rapidamente sul posto, ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma purtroppo senza esito facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.