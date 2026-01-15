Controllato mentre dorme in auto aggredisce i carabinieri | placato con la pistola elettrica

Durante una normale perlustrazione a Ferrara, un equipaggio dei Carabinieri ha notato un uomo seduto in auto, apparentemente in stato di alterazione. Controllato, l’individuo ha opposto resistenza, aggredendo i militari. L’intervento si è concluso con l’uso di una pistola elettrica per placare la situazione e garantire la sicurezza di tutti.

In piena notte, mercoledì 14, un equipaggio della sezione radiomobile di Ferrara, durante un’ordinaria perlustrazione delle vie del centro storico, ha notato una persona seduta sui sedili posteriori a bordo di una vettura parcheggiata in via dei Baluardi. Insospettiti, i carabinieri si sono fermati per approfondire la situazione. Dopo aver bussato al finestrino, i militari hanno invitato l’uomo a scendere dal mezzo per essere identificato. Il soggetto, una volta sceso dalla vettura, ha manifestato, in base a quanto riportato, un’andatura vistosamente barcollante ed un atteggiamento poco collaborativo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: Picchiato e rapinato con una pistola puntata alla testa mentre dorme: chiesta condanna a 5 anni

Leggi anche: Accoltella un passante che lo scopre mentre ruba in un'auto, poi aggredisce i carabinieri: 35enne arrestato

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Macerata, alcol alla guida e hashish in auto: scattano segnalazioni e sanzioni; Dorme nell'auto rubata poche ore prima, i carabinieri intercettano il veicolo e lo trovano ancora a bordo: denunciato 33enne marocchino; Perde il controllo del mezzo e finisce con l’auto nel Lambro: paura ad Albiate; Gianpietro Forgiarini perde il controllo dell'auto e muore nel fossato: l’impatto fatale all'ex assessore e presidente dell' Udinese club di Osoppo.

Il lattuccio la notte… “Dottore senza latte non dorme!” “Dottore la notte si sveglia e vuole il latte! Che faccio non glielo do” -- Il latte la sera per addormentarsi è una consuetudine molto diffusa. Il bambino succhiando in braccio alla sua mamma si tranquillizza, i facebook