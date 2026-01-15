Contrasto alle emissioni odorigene Formigine e Sassuolo firmano un accordo con le ceramiche

Formigine e Sassuolo hanno firmato un accordo volontario con le aziende ceramiche del comparto Casiglie, tra cui Granitifiandre, Fincibec, Marazzi Group e Sichenia. L’obiettivo è ridurre le emissioni odorigene, promuovendo un intervento condiviso tra enti pubblici e aziende del settore. Si tratta di un primo passo concreto verso una maggiore tutela ambientale e un miglioramento della qualità della vita nelle aree interessate.

È stato firmato per la prima volta un accordo volontario a contrasto delle emissioni odorigene promosso dalle amministrazioni comunali di Formigine e Sassuolo con le aziende ceramiche del comparto Casiglie: Granitifiandre, Fincibec, Marazzi Group e Sichenia.La firma, da parte delle sindache Elisa.

