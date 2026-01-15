Contrasti con l' attuale segreteria | sei dirigenti della Cisl Fp presentano le dimissioni

Sei dirigenti della Cisl Fp hanno annunciato le proprie dimissioni, suscitando un confronto interno sulla gestione e il futuro dell’organizzazione. La Cisl Marche, nel frattempo, conferma il suo sostegno all’attuale segreteria, riconoscendone l’impegno e la responsabilità nel tutelare i lavoratori del pubblico impiego in questi primi mesi di mandato. La vicenda evidenzia l'importanza di un dialogo aperto e di una leadership condivisa per garantire stabilità e rappresentanza.

ANCONA – La Cisl Marche esprime piena vicinanza e solidarietà all’attuale segreteria della Cisl Fp che in questi primi dieci mesi di lavoro «ha dimostrato serietà, responsabilità e garantito un impegno costante nella tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del pubblico impiego che hanno scelto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Città metropolitana,, Ballarò e Passalacqua nella segreteria Cisl Fp Leggi anche: Fp Cgil e Cisl Fp: "Riconoscere ai lavoratori Adi il legittimo inquadramento contrattuale" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Tanti auguri a.... Uno dei film Disney più completi, significativi e più disarmanti. Terribilmente attuale nei temi e mistico nei contrasti delle storie e dei colori.. Che dire.... Grazie Disney per questo capolavoro!! Lo ricordate Un per Quasimodo #disney #q facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.