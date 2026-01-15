Contesto De Pascale il ‘modello’ Emilia-Romagna non esiste ci scrive Ugolini
L’intervento di De Pascale sul presunto “modello Emilia-Romagna” solleva diverse riflessioni. Ugolini commenta criticamente le affermazioni del presidente, sottolineando come tale modello non trovi conferma nei fatti e nelle politiche adottate. Questa analisi invita a una valutazione più approfondita delle reali caratteristiche e risultati della regione, al di là delle narrazioni politiche e delle semplificazioni.
Al direttore – Ho letto l’intervento del presidente De Pascale sul Foglio proposito del presunto “modello Emilia-Romagna” come alternativa utile e vincente al governo nazionale. Peccato che, mentre impartisce lezioni all’Italia sui vari argomenti, eviti accuratamente di raccontare ciò che la sua Giunta ha realmente fatto, o non fatto, in questi 12 mesi in Regione. Porto solo tre temi ad esempio. Partiamo dalla sanità. La distanza tra le sue parole e la realtà è lampante. De Pascale chiede più risorse al Fondo sanitario nazionale e rilancia lo slogan del 7,5 per cento del pil, senza ammettere che, grazie al governo, le risorse per la sanità regionale sono aumentate in modo significativo ma, nonostante questo, anche le liste d’attesa e i problemi sono aumentati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
