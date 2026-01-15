Conte via da Napoli clamorosa presa di posizione | c’è l’annuncio

Nelle ore successive alla partita tra Napoli e Parma, si susseguono importanti novità sulla situazione della squadra. Tra voci e indiscrezioni, si parla di un possibile cambio alla guida tecnica. Questa notizia, ancora da confermare, sta attirando l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, evidenziando come il club sia nel vivo di un momento di transizione. Ecco i dettagli e gli aggiornamenti più recenti sulla vicenda.

Bomba in casa Napoli il giorno dopo il pari interno contro il Parma in campionato: sono ore caldissime, cosa succede. Una parte dei tifosi del Napoli non ne può più. Il deludente pareggio contro il Parma (0-0) nel recupero della sedicesima giornata di Serie A ha permesso all’Inter di scappare in classifica e riacceso il malumore sotto il Vesuvio. Gli azzurri sembrano distanti anni luce dalla splendida squadra apprezzata nella prima parte di stagione e, dopo quello contro l’Hellas Verona, rimediano un altro pareggio contro una squadra di bassa classifica. I calciatori del Napoli (ANSA) Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - “Conte via da Napoli”, clamorosa presa di posizione: c’è l’annuncio Leggi anche: Conte e le possibili dimissioni da allenatore del Napoli: parole forti, decisione sarà presa con la società Leggi anche: Firma a un passo, annuncio importante in casa Napoli: Conte fa da garante! Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Napoli-Verona 2-2, gol e highlights: Conte rimonta da 0-2, pari di Di Lorenzo all'82'; Con Spalletti la Juve meglio di Conte: la clamorosa classifica. E i tifosi ora si fanno una domanda; La moglie di un dirigente pubblica su Instagram i nomi per il mercato di gennaio: clamorosa gaffe; L'arbitro il gol l'aveva convalidato ed il rigore non l'aveva dato”, la spiegazione di Conte post-partita. Napoli-Parma: il Var castiga di nuovo Conte, gol annullato a McTominay, furia Maradona, Marelli chiarisce - Alta tensione al Maradona: il Napoli sblocca subito la gara col Parma con McTominay, ma Fabbri annulla dopo l'intervento del Var, ecco cosa è successo. sport.virgilio.it

Napoli, Antonio Conte squalificato per due turni e 15mila euro di multa: salterà Parma e Sassuolo, tornerà in panchina contro la Juventus - Il tecnico del Napoli, espulso domenica sera durante la sfida con l'Inter, è stato squalificato per "frasi ingiuriose e offensive": l'allenatore dei. eurosport.it

Antonio Conte, due giornate di squalifica: "Frasi ingiuriose e..." Le motivazioni - Open Var: "Rigore di Inter-Napoli giusto e in più..." - Il tecnico salentino è stato fermato dal giudice sportivo di Serie A "per avere, al 26° del secondo tempo ... affaritaliani.it

ANTONIO CONTE CONFERENZA POST NAPOLI VERONA:NON VOGLIO FARE POLEMICHE INUTILI SUL VAR...

Clamoroso al Maradona: il Napoli di Antonio Conte non si ripete dopo la grande partita contro l’Inter e pareggia 0-0 con il Parma, i nerazzurri possono allungare a +6 facebook

Girone d'andata da 45 punti, 46 punti in 20 partite: messi 6 punti a metà gennaio sul Napoli campione d'Italia di Conte. Chivu, squadra e staff stanno facendo il massimo a differenza di una proprietà impresentabile che non si degna di aiutare questo gruppo. x.com

