Conte recupera il suo pupillo | il giocatore ha smaltito l’infortunio

Da spazionapoli.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli riacquista un elemento importante con il ritorno di Conte, che ha superato l’infortunio. La presenza del giocatore rappresenta un passo avanti per la squadra, ancora in cerca di stabilità in un momento complicato della stagione. Nonostante le difficoltà nei risultati, il team continua a impegnarsi con determinazione, sperando di recuperare terreno e migliorare le proprie prestazioni.

Il Napoli deve uscire da un altro momento delicato della stagione. I risultati non stanno arrivando, ma la squadra sta dando tutto. Gli infortuni, probabilmente, stanno pesando più del solito. La provocazione di McTominay, d’altronde, non ha lasciato spazio ad interpretazioni: dove sarebbe l’Inter senza i suoi giocatori migliori? Antonio Conte sta chiedendo il massimo ai suoi, ma il recupero degli infortunati sarà essenziale. Nel frattempo, rientra l’allarme per David Neres. Napoli-Sassuolo, Neres c’è: smaltito l’infortunio. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante brasiliano ha smaltito l’infortunio in fretta e sarebbe pronto a scendere in campo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

