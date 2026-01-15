Contanti addosso e droga nelle aiuole | tre arresti all’alba nel cuore della città

Nella prima mattinata di giovedì 15 gennaio, i carabinieri hanno arrestato tre persone in un giardino pubblico nel centro città. Durante l’intervento, sono stati trovati con denaro contante e sostanze stupefacenti tra le aiuole. L’operazione si inserisce in un’attività di contrasto allo spaccio di droga, mirata a garantire la sicurezza e la legalità nel territorio.

