Consorzio Asi Di Virgilio nominato rappresentante del Comune Ma scoppia la polemica

Francesco Di Virgilio è stato nominato rappresentante del Comune di Aversa nel Consiglio Generale del Consorzio ASI di Caserta. La scelta ha suscitato alcune reazioni, aprendo un dibattito sulla rappresentanza e le future iniziative dell’ente. La decisione, ufficializzata recentemente, definisce un nuovo equilibrio all’interno del consorzio e potrebbe influenzare le dinamiche di collaborazione tra le istituzioni coinvolte.

È Francesco Di Virgilio il nuovo rappresentante del Comune di Aversa in seno al Consiglio Generale del Consorzio ASI di Caserta. La designazione è contenuta nel decreto sindacale del 14 gennaio 2026, firmato dal sindaco Francesco Matacena, al termine di una procedura pubblica avviata nelle scorse.

