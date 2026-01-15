Console serbo scambiato per latitante fuori dalla chiesa

Da triesteprima.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Trieste, un errore di identificazione ha causato un equivoco diplomatico: una console serba è stata scambiata per un latitante fuori da una chiesa. L'incidente, avvenuto recentemente, ha attirato l'attenzione sulla necessità di maggiore precisione nelle procedure di riconoscimento e sicurezza, evidenziando come piccoli errori possano avere ripercussioni significative a livello internazionale.

C'è mancato poco che Trieste si trovasse al centro del nuovissimo incidente internazionale quando, a causa di un errore, un'importante personalità del mondo diplomatico è stata scambiata per un pericoloso latitante. I fatti, che riporta Telefriuli, risalgono al 6 gennaio, vigilia del Natale serbo. 🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

