Consiglio regionale Sospiri fa il bilancio del 2025 | Scelte difficili ma Regione più moderna e solidale

Il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha presentato un bilancio dell’attività del 2025. In un anno caratterizzato da scelte complesse, l’assemblea ha lavorato per rendere la Regione più moderna e solidale. Durante la conferenza stampa all’Aquila, Sospiri ha evidenziato i risultati raggiunti e le sfide affrontate nel corso dell’anno, sottolineando l’impegno dell’istituzione per il progresso del territorio.

Il presidente Sospiri fa il punto sull’attività legislativa dell’anno appena concluso: approvate 37 leggi, nessuna impugnata dal governo. Il Difensore Civico Di Primio: "Un buon lavoro per i cittadini, ora si riformi la legge del 1995" «È stato un anno movimentato, ma che abbiamo condotto con profitto». Con queste parole il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha aperto la conferenza stampa tenutasi all’Aquila per illustrare l’attività dell’assemblea legislativa nel 2025. Al suo fianco i vicepresidenti Marianna Scoccia e Antonio Blasioli, il consigliere segretario Luca De Renzis, dirigenti, funzionari, assessori e consiglieri regionali. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Consiglio regionale della Calabria, approvato il bilancio di previsione della Regione Leggi anche: Approvato il bilancio 2025, Pisa al centro: "Amministrazione più moderna e vicina alle persone" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. UN ANNO DI CONSIGLIO REGIONALE: IL 15 GENNAIO CONFERENZA PRESIDENTE SOSPIRI; Il presidente Sospiri sul consiglio di Stato: Errori formali, ma elezioni valide. Pronti a una nuova campagna elettorale; Sospiri: «Masci e il centrodestra vinceranno di nuovo, ma la città si blocca per due mesi: centrosinistra irresponsabile; Nuova Pescara: Sospiri, 'rispettati i tempi del monitoraggio'. Consiglio Abruzzo, Sospiri 'nel 2025 svolto un grande lavoro' - "E' stato svolto un grande lavoro, dietro ogni legge c'è una grande attività svolta dagli uffici, discussioni anche tra opposizione e maggioranza con buona educazione, nella diversità di vedute. ansa.it

L’Aquila, bilancio di un anno di Consiglio Regionale: anno tosto ma la Regione ne esce bene - Questa mattina all’Emiciclo la consueta conferenza di inizio anno del presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri che ha fatto un bilancio sull’attività del Consiglio in un anno ... rete8.it

Consiglio regionale, Sospiri 'il 2026 anno di riforme, 2025 difficile' - "L'anno che si è concluso è stato, per così dire, movimentato, non semplice, ma condotto con profitto. msn.com

Consiglio Regionale del Molise, il consigliere Gravina (M5S) scettico sul progetto che porterà l'acqua del Molise alla Puglia Guarda il servizio Roberto Gravina #acqua #Puglia #molise facebook

Concorso Consiglio regionale Lombardia: bando per 12 posti tra istruttori e funzionari #Simoneconcorsi #blogSimone #libriperconcorsi #ConsiglioregionaleLombardia12 Leggi di più: bit.ly/4pK6Fxb x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.