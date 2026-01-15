Consiglio comunale in pressing sulla Giunta | Va demolito l' ecomostro di via Tiro a segno

Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno, primo firmatario Teresa Leto, che invita l’amministrazione a procedere con la demolizione dell’ecomostro di via Tiro a Segno. La mozione rappresenta un chiaro messaggio di richiesta di intervento per rimuovere la struttura, considerata ormai un problema ambientale e urbanistico per la comunità.

Il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno, come primi firmatari Teresa Leto e Giuseppe Milazzo, che invia un messaggio deciso all’amministrazione: l’ecomostro di via Tiro a Segno deve essere abbattuto. Tra le motivazioni, si sottolinea che l’area è sottoposta a doppia conformità urbanistica, poiché la struttura è stata abusivamente realizzata in una zona a rischio di esondazione. "Per oltre tre decenni - si legge in una nota dei due consiglieri -, l’immobile ha rappresentato un simbolo di degrado sociale e ambientale: la sua presenza ha generato non solo problematiche per l’ambiente e la salute dei cittadini, ma è stata anche lo scenario di continui episodi di microcriminalità". 🔗 Leggi su Palermotoday.it

