Conferenza stampa Sottil post Inter Lecce | Li abbiamo affrontati con coraggio vi descrivo l’aria che si respirava nello spogliatoio

Dopo la partita contro l’Inter, l’allenatore Sottil ha commentato in conferenza stampa l’atteggiamento del team e l’atmosfera nello spogliatoio. Nel suo intervento, ha evidenziato come i giocatori abbiano affrontato la sfida con determinazione e coraggio, offrendo una descrizione sincera dell’ambiente interno dopo la sconfitta. Le sue parole forniscono uno sguardo diretto sulla percezione del gruppo e sui prossimi passi del Lecce in campionato.

Lecce, Sottil: "Abbiamo fatto una grande partita, c'è un po' di frustrazione" - Decide Pio Esposito nonostante una buona partita della squadra di Di Francesco. tuttomercatoweb.com

Sottil: "Frustrante tornare a casa a mani vuote nonostante le prestazioni" - Nonostante il risultato negativo, resta la convinzione di aver disputato una partita di alto livello, " Stase ... pianetalecce.it

