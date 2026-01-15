Conferenza stampa Sottil post Inter Lecce | Li abbiamo affrontati con coraggio vi descrivo l’aria che si respirava nello spogliatoio
Dopo la partita contro l’Inter, l’allenatore Sottil ha commentato in conferenza stampa l’atteggiamento del team e l’atmosfera nello spogliatoio. Nel suo intervento, ha evidenziato come i giocatori abbiano affrontato la sfida con determinazione e coraggio, offrendo una descrizione sincera dell’ambiente interno dopo la sconfitta. Le sue parole forniscono uno sguardo diretto sulla percezione del gruppo e sui prossimi passi del Lecce in campionato.
di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Sottil post Inter Lecce: le parole dell’attaccante dei salentini dopo la sconfitta rimediata in campionato. La conferenza stampa di Riccardo Sottil al termine di Inter Lecce, match vinto dai nerazzurri per 1 a 0 nel 16° turno di Serie A. ANALISI – « Abbiamo fatto tutto quello che ci aveva chiesto il mister, andando a prendere l’Inter con grande coraggio. Loro hanno una qualità superiore, peccato per il gol preso nei minuti finali che taglia un po’ le gambe. Ripartiamo dalle cose positive, ne abbiamo fatte diverse. Potevamo fare un po’ meglio in qualche ripartenza, dobbiamo migliorare in questo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti post Juve Torino: «Nessuno nello spogliatoio era contento ma sono fiducioso. Si può cambiare modulo, ecco perché non han giocato dall’inizio i nuovi acquisti»
Leggi anche: Conferenza stampa Carlos Augusto post Inter Lecce: «Siamo una grande famiglia, ora conta solo il nostro percorso. Su Pio Esposito vi dico questo»
Lecce, Sottil: “Affrontato l’Inter con coraggio, non è bastato. Ora sotto col Milan”; Sottil nel post partita: Due pallette inattive fanno arrabbiame. Penso che il Monza...; Allenatori post gara 19^ giornata: tutte le dichiarazioni dopo i 90 minuti; Lecce, Sottil in conferenza: Inter fortissima, ma c'è amarezza. Il gol mancato? Ho visto Sommer....
Lecce, Sottil: “Affrontato l’Inter con coraggio, non è bastato. Ora sotto col Milan” - Le parole del calciatore giallorosso al triplice fischio di Inter- msn.com
Lecce, Sottil: "Abbiamo fatto una grande partita, c'è un po' di frustrazione" - Decide Pio Esposito nonostante una buona partita della squadra di Di Francesco. tuttomercatoweb.com
Sottil: "Frustrante tornare a casa a mani vuote nonostante le prestazioni" - Nonostante il risultato negativo, resta la convinzione di aver disputato una partita di alto livello, " Stase ... pianetalecce.it
#Groenlandia - C'è stato un incontro alla Casa Bianca tra le autorità americane, groenlandesi e danesi. L’incontro non è andato bene: in una conferenza stampa il ministro degli Esteri danese, Lars Løkke #Rasmussen, ha fatto capire che rimane moltissim x.com
- | Cesc Fabregas in conferenza stampa , : « » Alla vigilia di Como-Milan, Cesc Fabregas firma ` facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.