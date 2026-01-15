Conegliano liquida Dresda e firma il poker in Champions League | Haak top scorer nel turnover Fahr di sostanza

Conegliano ha battuto Dresda 3-0 nella fase a gironi di Champions League, conquistando la quarta vittoria consecutiva. La squadra si è distinta con Haak come top scorer e Fahr solido in regia. Dopo una prova difficile contro Chieri in Serie A1, le campionesse d’Europa mantengono il primato in classifica, consolidando la loro posizione nella competizione continentale al PalaVerde di Treviso.

Conegliano ha sconfitto Dresda per 3-0 (25-19; 25-23; 25-19) e ha infilato la quarta vittoria consecutiva nella fase a gironi della Champions League di volley femminile: dopo aver sudato contro Chieri in Serie A1, riuscendo a spuntarla soltanto al tie-break e a conservare il primato in graduatoria con due punti di vantaggio su Scandicci, le Campionesse d’Europa hanno ripreso il filo nella massima manifestazione continentale e hanno regolato la poco quotata compagine tedesca di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso. Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno giganteggiato nel primo set, sono state lestissime nel rovente braccio di ferro che ha animato la parte conclusiva del secondo parziale e hanno poi operato un break risolutore nel cuore della terza frazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

