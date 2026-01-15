Stasera al Palaverde di Villorba si gioca la partita di Champions League femminile tra Conegliano e Dresdner SC. La sfida, valida per la stagione 2026, rappresenta un'occasione importante per le venete di consolidare la posizione in classifica. Di seguito, trovate orario, dettagli su tv, streaming e programma dell'incontro.

Al Palaverde di Villorba, la A. Carraro Prosecco DOC Conegliano torna in campo in Europa per affrontare il Dresdner SC, in una sfida che può avvicinare ulteriormente le venete alla prima posizione in classifica. L’incrocio con la formazione tedesca arriva in un momento particolarmente favorevole per le venete, che fin qui hanno mostrato grande solidità nel percorso continentale, alternando autorità e capacità di gestione anche nei momenti più delicati. LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-DRESDA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 Il cammino europeo di Conegliano parla chiaro: due successi netti per 3-0 contro Dresda e?KS?ód?, e una vittoria al tie-break all’esordio contro lo Zeren Spor Kulübü, gara che aveva subito evidenziato come il girone non conceda margini di distrazione nemmeno alle squadre più attrezzate. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Conegliano-Dresda stasera, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Leggi anche: Conegliano-Dresda oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Dresda-Conegliano, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Conegliano-Dresda oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Conegliano-Dresda, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: serve una vittoria netta; LKS Commercecon Lodz-Conegliano oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; Scandicci-Le Cannet oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming.

Conegliano-Dresda stasera, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming - Carraro Prosecco DOC Conegliano torna in campo in Europa per affrontare il Dresdner SC, in una sfida che può avvicinare ... oasport.it

LIVE Conegliano-Dresda, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: serve una vittoria netta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Imoco Volley ... oasport.it

Torna la Champions League al PalaVerde: Conegliano ospita Dresda - Giovedì 15 gennaio le Pantere cercano la qualificazione alla fase a eliminazione diretta dopo aver vinto tre partite di fila. trevisotoday.it