Conegliano-Dresda oggi Champions League volley femminile 2026 | orario tv programma streaming

Al Palaverde di Villorba, la A. Carraro Prosecco DOC Conegliano torna in campo in Europa per affrontare il Dresdner SC, in una sfida che può avvicinare ulteriormente le venete alla prima posizione in classifica. L’incrocio con la formazione tedesca arriva in un momento particolarmente favorevole per le venete, che fin qui hanno mostrato grande solidità nel percorso continentale, alternando autorità e capacità di gestione anche nei momenti più delicati. Il cammino europeo di Conegliano parla chiaro: due successi netti per 3-0 contro Dresda e?KS?ód?, e una vittoria al tie-break all’esordio contro lo Zeren Spor Kulübü, gara che aveva subito evidenziato come il girone non conceda margini di distrazione nemmeno alle squadre più attrezzate. 🔗 Leggi su Oasport.it

