Condò su Mateta | Fortissimo fisicamente ma ha anche buona tecnica Mi ricorda questo pupillo di Spalletti

Paolo Condò ha commentato le qualità di Mateta, sottolineando la sua forza fisica e la buona tecnica. Confrontandolo con un pupillo di Spalletti, Condò evidenzia le potenzialità del giocatore, che si distingue per le capacità atletiche e tecniche. Un’analisi che mette in luce le caratteristiche di un calciatore che potrebbe avere un ruolo importante nel suo contesto.

Paolo Condò ha parlato di Mateta, indicandolo come un calciatore forte fisicamente ma dalla buona tecnica. Al giornalista ricorda questo pupillo di Spalletti. Paolo Condò ha parlato a Sky Calciomercato l’Originale del nuovo obiettivo della Juventus, ovvero Mateta. LEGGI ANCHE: Bergomi annuncia il nuovo bianconero? «Lui alla Juventus sarebbe un gran colpo, perfetto per Spalletti». A chi si sta riferendo Al giornalista il centravanti francese, elogiato per forza fisica e tecnica, ricorda un certo Victor Osimhen, ex pupillo di Spalletti al Napoli. Vediamo insieme le sue dichiarazioni. LE PAROLE DI CONDO’ SU MATETA – «Stavo pensando alle caratteristiche di Mateta, che è un attaccante molto fisico, fortissimo fisicamente, ma anche dotato di buona tecnica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Condò su Mateta: «Fortissimo fisicamente ma ha anche buona tecnica. Mi ricorda questo pupillo di Spalletti» Leggi anche: Spalletti a Sky: «Milik è fortissimo. No Koop? Mi dispiace per questo motivo. Molto fiducioso su Bremer e devo ancora decidere se…» Leggi anche: Yildiz Juve, Spalletti non ha dubbi: «Domani ci sarà, mi ricorda Kvara. Lo disturbano forse i rientri di 100 metri ma…»

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.