Concorso PNRR3 docenti secondaria al via la PROVA ORALE Ecco le convocazioni IN AGGIORNAMENTO

Il concorso PNRR3 per docenti della secondaria, bandito con DDG n. 2939/2025, ha ufficialmente iniziato le prove orali. Le convocazioni sono in aggiornamento e, dove sono state formate le commissioni e assegnate le lettere di avvio, si può procedere con le sessioni di esame. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel percorso di selezione dei candidati per le classi di concorso interessate.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.