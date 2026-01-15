Concorso infanzia e primaria PNRR3 arrivano le convocazioni prova orale AGGIORNATO con Piemonte e Sardegna

Sono state pubblicate le prime convocazioni per la prova orale del concorso DDG n. 2398/2025, inclusi aggiornamenti per Piemonte e Sardegna. Le convocazioni sono indirizzate ai candidati ammessi, ovvero coloro che hanno raggiunto il voto minimo richiesto. Questa fase rappresenta un passo importante nel processo di selezione per il concorso dedicato all’infanzia e primaria nel quadro del PNRR3.

Convocazioni concorso DDG n. 23982025: arrivate le prime convocazioni per la prova orale. La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi alla prova orale. L'articolo Concorso infanzia e primaria PNRR3, arrivano le convocazioni prova orale. AGGIORNATO con Piemonte e Sardegna .

Concorso docenti PNRR3: tutto sulla prova orale

USR PIEMONTE - *GRADUATORIE CONCORSO ORDINARIO IRC INFANZIA - PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO* facebook

Concorso ordinario Infanzia e Primaria D.D. n. 2938/2025. Decreto Costituzione Commissione EEEE x.com

