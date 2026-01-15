Sono state pubblicate le informazioni aggiornate riguardanti il concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria. In particolare, gli USR hanno reso disponibili le modalità di ammissione alla prova orale e il voto minimo richiesto per l'accesso. Questa prima fase rappresenta un passo importante per i candidati, offrendo maggiore chiarezza sui requisiti necessari per proseguire nel percorso concorsuale.

Gli USR cominciano a pubblicare il voto minimo di accesso alla prova orale per il concorso PNRR3 per la scuola secondaria bandito con DDG. 29392025. L'articolo Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria, online le ammissioni alla prova orale e il voto minimo AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

