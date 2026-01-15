Concorso docenti PNRR3 quando cominciano le prove orali? Data estrazione lettera dà una prima indicazione AGGIORNATO

Il concorso docenti PNRR3, previsto dai bandi DDG n. 2938/2025 e DDG n. 2939/2025, sta per entrare nella fase delle prove orali. La data di inizio delle prove sarà indicata dall’estrazione della lettera, che fornirà una prima indicazione sui turni e le modalità di svolgimento. Ecco le informazioni aggiornate sulle lettere estratte e le tempistiche previste per le prove orali.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento.

