Con La Stanza di Agnese Sara Bevilacqua omaggia Paolo Borsellino

Il Teatro Comunale di Nardò apre la sua 16ª stagione teatrale con “La Stanza di Agnese”, un’opera di Sara Bevilacqua dedicata a Paolo Borsellino. L’appuntamento è previsto per venerdì 16 gennaio, offrendo al pubblico un momento di riflessione e memoria attraverso il teatro. Un’occasione per avvicinarsi a una figura simbolo della lotta alla criminalità, in un contesto culturale che valorizza il dialogo e la memoria storica.

NARDO’ - La 16ª stagione teatrale del Teatro Comunale di Nardò continua con l’appuntamento di venerdì 16 gennaio. Torna la rassegna di teatro contemporaneo “Quarta Parete” che esplora linguaggi decisamente nuovi della scena più attuale.È la volta di Sara Bevilacqua in La stanza di Agnese, un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: "La stanza di Agnese": Sara Bevilacqua in scena al Teatro Don Bosco Leggi anche: Rimini omaggia Pier Paolo Pasolini con l'intitolazione di una rotonda Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Tartufo, Chaplin e Agnese Borsellino al Teatro Comunale di Nardò fino al 16 gennaio; Teatro, tre appuntamenti a Nardò. La stanza di Agnese: Sara Bevilacqua sul palco per ricordare Paolo Borsellino - Sul palco del teatro Verdi di Forlimpopoli, stasera alle 21, va in scena ‘La stanza di Agnese’ con Sara Bevilacqua. ilrestodelcarlino.it Teatro Misa di Arcevia, Sara Bevilacqua è Agnese Borsellino in "La stanza di Agnese" - Lo spettacolo, adatto anche a un pubblico di giovani (dai 13 anni), sarà in scena sabato sera 2 marzo al teatro Misa di Arcevia Arcevia (Ancona), 29 febbraio 2024 - ilrestodelcarlino.it La lotta alla mafia in scena a teatro - Sara Bevilacqua lo fa dando voce, anima e corpo a due donne, Agnese Piraino Leto, vedova del giudice Borsellino in La stanza di Agnese, e Lella Fazio, ... rainews.it Ciao a tutti! Sono Martina, una ragazza lavoratrice di 27 anni e cerco una stanza a partire da FEBBRAIO nelle seguenti zone, SOLO lungo la metro B: • Piazza Bologna - Tiburtina - Monti Tiburtini - Casal Bruciato - Balsamo Crivelli - Sant'Agnese Annibalia facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.