Con la scomparsa degli animali selvatici aumenta la sete di sangue umano delle zanzare

Con la diminuzione degli animali selvatici, le zanzare trovano meno fonti di nutrimento naturale. Questa situazione le porta a rivolgersi maggiormente all’uomo, aumentando la probabilità di trasmissione di malattie. La tutela della biodiversità è quindi fondamentale non solo per l’ambiente, ma anche per la salute pubblica. È importante conoscere questi meccanismi per adottare strategie efficaci di prevenzione e protezione.

La perdita di biodiversità e la mancanza di alternative animali spinge le zanzare a nutrirsi più di sangue umano, aumentando così il rischio di malattie trasmesse da questi insetti. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

