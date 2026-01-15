Con la scomparsa degli animali selvatici aumenta la sete di sangue umano delle zanzare

Con la diminuzione degli animali selvatici, le zanzare trovano meno fonti di nutrimento naturale. Questa situazione le porta a rivolgersi maggiormente all’uomo, aumentando la probabilità di trasmissione di malattie. La tutela della biodiversità è quindi fondamentale non solo per l’ambiente, ma anche per la salute pubblica. È importante conoscere questi meccanismi per adottare strategie efficaci di prevenzione e protezione.

Nella foto inferiore, il reparto ortofrutta di un supermercato. Nella foto superiore, lo stesso reparto nel caso in cui sparissero le api dal Pianeta. Quali ricadute avrebbe la scomparsa di questi animali sulla nostra alimentazione Prendete la lista della spesa e ini facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.