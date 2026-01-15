Con chi stava parlando DiCaprio ai Golden Globes? Svelato il mistero del video virale

Durante i Golden Globes 2026, Leonardo DiCaprio è stato protagonista di un video virale che ha attirato molta attenzione sui social. Per settimane si è cercato di capire con chi stesse parlando, generando numerose speculazioni. Ora, è stato svelato il mistero, offrendo chiarezza su quel momento che ha fatto discutere il pubblico e i media.

Il mistero del video virale che ha conquistato i social media durante i Golden Globes 2026 è finalmente risolto. Leonardo DiCaprio, ripreso dalle telecamere durante una pausa pubblicitaria mentre parlava animatamente con qualcuno fuori dall’inquadratura, stava in realtà conversando con la sua collega Teyana Taylor, vincitrice del Golden Globe come miglior attrice non protagonista per il film Una battaglia dopo l’altra. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jimmy Neutch (@teyanataylor) “Stava parlando con me, sì”, ha confermato Taylor in un’intervista rilasciata ad Access Hollywood. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Con chi stava parlando DiCaprio ai Golden Globes? Svelato il mistero del video virale Leggi anche: Leonardo DiCaprio: risolto il mistero dei Golden Globes! Ecco con chi parlava in quel video virale Leggi anche: Leonardo DiCaprio: mistero svelato, ecco con chi parlava e cosa ha detto ai Golden Globe 2026 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Le frecciatine di Leonardo DiCaprio con un altro partecipante ai Golden Globes diventano virali; Momenti virali ai Golden Globes 2026: il meme di Leonardo DiCaprio sulla frecciatina di Ricky Gervais di Wanda Sykes; DiCaprio virale sul web: con chi chiacchierava; Cosa ha detto Leonardo DiCaprio ai Golden Globe 2026? Il video virale spiegato. Ora sappiamo con chi stava parlando Leonardo DiCaprio ai Golden Globe - Uno dei momenti più commentati dell’ ultima edizione dei Golden Globe è stato quello in cui Leonardo DiCaprio, protagonista di Una battaglia dopo l’altra, il film che ha vinto più premi, parla con qua ... ilpost.it

