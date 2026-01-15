Comunicato Stampa | ViviBook lancia The Infinite BookStore la libreria più grande del mondo

ViviBook annuncia il lancio di “The Infinite BookStore”, la più grande libreria al mondo. La nuova piattaforma digitale offre un vasto catalogo di titoli, facilitando l’accesso alla lettura a livello globale. La responsabilità editoriale e i contenuti sono curati da Bruno Editore. L’iniziativa si inserisce nel contesto della crescita dell’e-book e dell’importanza delle librerie digitali.

Silicon Valley (USA), 15.01.2026 – ViviBook annuncia il lancio ufficiale di "The Infinite BookStore", la libreria più grande del mondo. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore.

ViviBook lancia “The Infinite BookStore”, la libreria più grande del mondo - Un catalogo potenzialmente infinito con l’insieme di tutti i libri generati dagli utenti della piattaforma, storie originali e personalizzate che nascono in tempo reale e che continuano a crescere sen ... ansa.it

ViviBook: da strumento per scrivere con l’AI a Architetto di Libri - Oltre il rumore dell'AI generativa: come passare dalla produzione automatica di testi alla progettazione consapevole di esperienze narrative. ansa.it

