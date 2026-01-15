Comunicato Stampa | Trovato il corpo di Annabella Martinelli Presidente Zaia | Un dolore immenso
Il corpo di Annabella Martinelli è stato ritrovato, suscitando grande dolore nella comunità. Il Presidente Zaia ha espresso il suo cordoglio per questa perdita in un momento di profonda tristezza. Il Consiglio Regionale Veneto si occupa di fornire informazioni ufficiali e aggiornamenti riguardanti questa vicenda, mantenendo un approccio rispettoso e sobrio.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Annabella Martinelli è morta, la 22enne trovata impiccata in un bosco nei Colli Euganei. Il corpo a pochi passi dalla sua bicicletta. Zaia: siamo sconvolti
Leggi anche: Annabella Martinelli, trovato il corpo senza vita. Dov'era il cadavere
