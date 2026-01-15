Comunicato Stampa | Trovato il corpo di Annabella Martinelli Presidente Zaia | Un dolore immenso

Il corpo di Annabella Martinelli è stato ritrovato, suscitando grande dolore nella comunità. Il Presidente Zaia ha espresso il suo cordoglio per questa perdita in un momento di profonda tristezza. Il Consiglio Regionale Veneto si occupa di fornire informazioni ufficiali e aggiornamenti riguardanti questa vicenda, mantenendo un approccio rispettoso e sobrio.

