Un imprenditore di Como si trova ora in difficoltà dopo aver tentato di attraversare la dogana con un certificato azionario al portatore del valore di 100mila franchi svizzeri, non dichiarato. L’episodio si è verificato il 15 gennaio 2026, quando dalle sue valigette è stato trovato un documento di proprietà di una società svizzera. La vicenda solleva questioni sulla corretta gestione delle merci e dei titoli transfrontalieri.

Como, 15 gennaio 2026 – Dalla valigetta è spuntato un certificato azionario al portatore emesso da una società svizzera per un valore di 100mila franchi svizzeri. È stato trovato nei giorni scorsi dalla Guardia di finanza di Ponte Chiasso, durante le abituali attività di monitoraggio alla frontiera durante i transiti di veicoli e persone. Un imprenditore italiano residente in Svizzera che stava entrando in Italia, è stato quindi fermato e sottoposto a controllo. Crans-Montana, non si ferma la solidarietà di Milano: una ristoratrice offre i pasti a medici e parenti dei ragazzi feriti L'uomo aveva dichiarato appena 3000 euro.

© Ilgiorno.it - Como, prova a passare la dogana con un titolo da 100mila euro non dichiarato: imprenditore nei guai

