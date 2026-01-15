Como Milan miracolo Fullkrug | recupero lampo è tra i convocati! Le ultime sulle sue condizioni
Il ritorno di Fullkrug tra i convocati per la partita Como-Milan rappresenta una notizia importante per entrambe le squadre. Dopo un recupero rapido, il centravanti tedesco torna disponibile, modificando gli assetti tattici e le strategie di entrambe le formazioni. Ecco le ultime aggiornate sulle sue condizioni fisiche e le possibili implicazioni in vista della sfida.
Como Milan, miracolo Fullkrug: recupero lampo, è tra i convocati! Le ultime sulle condizioni fisiche del centravanti tedesco Una novità sostanziale cambia gli scenari tattici ed emotivi alla vigilia di Como-Milan. Contro ogni previsione medica iniziale e ribaltando il pessimismo delle scorse ore, Niclas Füllkrug figura regolarmente nell’elenco dei convocati diramato dal club. Secondo quanto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
